SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subsecretário de Comunicação do Governo de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin, o jornalista Marcio Aith foi contratado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) para participar da campanha ao Palácio dos Bandeirantes administração estadual.

Durante anos estrategista e conselheiro do ex-governador, atualmente vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),

Aith tem contribuído na campanha com seu conhecimento sobre a máquina estadual, controlada há décadas pelos tucanos. O contrato é de R$ 140 mil, segundo a prestação de contas da campanha.

Aith cuidou da comunicação das gestões Alckmin em São Paulo de 2011 a 2017. Ele também atuou nas campanhas presidenciais de José Serra (PSDB) de 2010, e Alckmin de 2018.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) mostrou crescimento de três pontos do bolsonarista, com 31% dos votos válidos, ante 22% de Rodrigo Garcia (PSDB). O petista Fernando Haddad lidera com 41%.

Em um segundo turno entre Tarcísio e Haddad, a experiência de Aith no Governo de SP deve ganhar mais importância, já que Alckmin terá participação cada vez maior na tentativa de convencer o eleitorado paulista a eleger o primeiro governador petista em sua história.

Em nota, a assessoria de comunicação de Tarcísio diz que a contratação foi feita por escolha da campanha, "que tem a premissa de selecionar todos os prestadores de serviço desde que sejam seguidos todos os ritos estabelecidos pela lei eleitoral, bem como a devida prestação de contas ao TSE."

Procurado, Márcio Aith não quis fazer comentários.