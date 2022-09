CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Depois de ser alvo de críticas do adversário Roberto Requião (PT), o atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD), ganhou na Justiça o direito de resposta mesmo após o fim da propaganda eleitoral gratuita, que terminou nesta quinta-feira (29).

A decisão foi tomada pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) ainda nesta quinta e determina que todas as emissoras de TV e rádio nas quais as inserções com as ofensas foram publicadas destinem o dobro do tempo para Ratinho Júnior se defender.

Nelas, a Federação Brasil da Esperança, a qual integra Requião, aponta um suposto escândalo "tamanho família" e o compara a acusações já conhecidas feitas à família do presidente Jair Bolsonaro (PL), como a compra de "51 imóveis com dinheiro vivo".

Conforme a decisão, as emissoras deverão disponibilizar o espaço para Ratinho Júnior durante sua programação normal, "de forma mais breve possível". O tempo estipulado pelo TRE é de um minuto para cada inserção considerada indevida. No total, foram seis inserções em emissoras de televisão e 12 em emissoras de rádio, todas nos dias 22 e 23 de setembro.

"O governador Ratinho repassou para a sua família mais de 20 milhões de reais em dinheiro de propaganda nos primeiros 30 meses do seu mandato. Isso só do dinheiro para a TV da 'família Ratinho', sem contar o dinheiro para as rádios da família do governador", afirmam as inserções veiculadas, que mostram imagens com montes de dinheiro, que segundo a juíza Melissa Olivas caracterizam desvio de dinheiro público.

Segundo ela, existe o direito de criticar gastos com publicidade institucional, no entanto, o que houve foi um "verdadeiro ataque, não só à pessoa do governador, quanto à sua família".

Questionadas pela reportagem, ambas as coligações ainda não se manifestaram.