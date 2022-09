SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aliados mais próximos de Jair Bolsonaro (PL) teceram elogios a Ciro Gomes (PDT) após o debate de quinta-feira (29) na TV Globo. O antagonismo do pedetista com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem escalado nas últimas semanas, com críticas mais incisivas do ex-governador do Ceará ao ex-presidente em meio a uma campanha de petistas pelo voto útil.

Um dos membros da comitiva do presidente diz que Ciro é inteligente, tem muito conhecimento técnico e costuma travar "embates qualificados" com Bolsonaro. As críticas dele ao presidente, afirma, são vistas como decorrentes de divergências ideológicas e naturais dos confrontos políticos.

Um ministro descreveu Ciro como o melhor de todos nos debates e muito habilidoso na retórica. Ele diz que não há aproximação hoje com o pedetista. Sobre a possibilidade de uma aliança no segundo turno, afirma que depende do pedetista.

Ciro criticou Lula e Bolsonaro no debate. Ele acusou o petista de ter sido o responsável pelo surgimento do bolsonarismo devido à adoção de um modelo político e econômico que gerou corrupção, endividamento e concentração de renda.

Sobre a performance de Bolsonaro, os aliados celebraram que o presidente não se envolveu em atritos mais agressivos com as candidatas Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), e, por isso, não gerou mais rejeição junto ao eleitorado feminino.

Bolsonaro chegou a chamar ambas de "senhora" nas interações.

O presidente ainda conseguiu encaixar alguns acenos a essa parcela do eleitorado ao falar do Auxílio Brasil e da entrega de títulos de propriedade rural, afirmam.