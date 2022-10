SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec (ex-Ibope) para o Senado pelo Rio Grande do Sul, contratada e divulgada nesta sexta-feira (30) pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, aponta o ex-governador Olívio Dutra (PT) liderando a corrida com 36% dos votos válidos. O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) e a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) ficam empatados tecnicamente na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Eles têm 28% e 27%, respectivamente.

Mais atrás aparecem Professor Nado (Avante), com 2%, e Fabiana Sanguiné (PSTU), Maristela Zanotto (PSC), Paulo Roberto da Rosa (DC) e Sanny Figueiredo (PSB), todos com 1%, também empatados na margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.808 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 28 e 30 de setembro, com custo de R$ 147.349,15. A confiabilidade, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RS-04427/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Pesquisa estimulada

Votos válidos

Olívio Dutra (PT): 36%

Hamilton Mourão (Republicanos): 28%

Ana Amélia Lemos (PSD): 27%

Professor Nado (Avante): 2%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 1%

Maristela Zanotto (PSC): 1%

Paulo Roberto da Rosa (DC): 1%

Sanny Figueiredo (PSB): 1%

Votos totais

Olívio Dutra (PT): 31% (30% na pesquisa anterior)

Hamilton Mourão (Republicanos): 24% (21% na pesquisa anterior)

Ana Amélia Lemos (PSD): 23% (24% na pesquisa anterior)

Professor Nado (Avante): 1% (2% na pesquisa anterior)

Fabiana Sanguiné (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

Maristela Zanotto (PSC): 1% (1% na pesquisa anterior)

Paulo Roberto da Rosa (DC): 1% (1% na pesquisa anterior)

Sanny Figueiredo (PSB): 1% (1% na pesquisa anterior)

Brancos/nulos: 4% (6% na pesquisa anterior)

Não sabe/Não respondeu: 10% (11% na pesquisa anterior)