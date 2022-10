SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório estadual do MDB de São Paulo declarou apoio, nesta quarta-feira (5), ao candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno da eleição para o Governo de São Paulo.

Tarcísio é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) no estado e terminou o primeiro turno na liderança, com 42,3% dos votos. Ele enfrenta Fernando Haddad (PT), que teve 35,7%, e é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio gravou um vídeo ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do presidente do MDB-SP, deputado Baleia Rossi.

O candidato agradece o partido e afirma que "a sinergia do governo do estado e da prefeitura vão fazer diferença na vida do cidadão". Ele menciona parcerias para preservação de mananciais, revitalização do centro e cracolândia.

De acordo com Tarcísio, o apoio do MDB é programático e não envolve troca de cargos. "Obviamente, os partidos serão chamados a apresentar nomes", ponderou ele.

O apoio do MDB, que integrou a coligação de Rodrigo Garcia (PSDB) no primeiro turno, já era esperado. O próprio governador aderiu às campanhas de Tarcísio e Bolsonaro nesta terça (4).

Outros partidos da coligação de Rodrigo também migraram para Tarcísio, como o PP, que fechou o apoio na terça, e a União Brasil, que declara o endosso em evento previsto para a tarde desta quarta.

Além disso, Vinicius Poit (Novo), que concorreu ao governo do estado, também esteve com Tarcísio para declarar apoio nesta quarta.

O MDB como um todo, porém, está dividido entre Lula e Bolsonaro. O diretório nacional do partido liberou os filiados e os diretórios estaduais para tomarem suas decisões.

Nesta quarta, a presidenciável do partido, Simone Tebet (MDB), que terminou em terceiro lugar, almoçou com Lula e vai declarar seu apoio ao petista.

Baleia afirmou que o apoio foi defendido de forma unânime no diretório. Disse ainda que Tarcísio é o "mais preparado, qualificado tecnicamente e moralmente".

Nunes, por sua vez, também exaltou as parcerias entre governo e prefeitura além de criticar a gestão de Haddad à frente da capital.