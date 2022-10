BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TCU (Tribunal de Contas da União) não verificou irregularidades no processo de conferência de votos para os cargos de senador, governador e presidente no primeiro turnodestas eleições.

Ao todo 15 auditores do corpo técnico da corte checaram os dados coletados em 560 boletins de urnas eletrônicas selecionadas aleatoriamente no último domingo (2). O trabalho começou às 17h do dia da votação e acabou na manhã desta segunda-feira (3).

A amostra, que segundo o TCU tem grau estatístico de confiabilidade de 99%, foi comparada aos resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O presidente em exercício do tribunal, ministro Bruno Dantas, disse que a auditoria não registrou nenhuma inconsistência de dados, ao iniciar a sessão plenária desta quarta-feira (5).

Este relatório, que foi enviado ao TSE, não ficará público por ora. Ele será anexado ao processo de auditoria que o TCU abriu sobre o tema.

Um grupo de 54 auditores do TCU (dois em cada unidade da federação) também acompanhou o sorteio, no sábado, e o teste, no domingo, das urnas nas quais foram aplicados os testes de integridade.Eles também não verificaram irregularidades.

A prova, feita no dia da eleição, tem por objetivo checar se as urnas registram os votos corretamente. Para isso é feita uma simulação da votação.

Além disso, eles estiveram na emissão da zerésima (extrato emitido antes da eleição comprovando que a urna está zerada) e constataram normalidade no processo.

"Diante disso, além de parabenizar toda a equipe responsável pelo empenho na condução dos trabalhos, registro o sucesso desta ação de fiscalização realizada por esta Corte, que evidenciou, uma vez mais, a transparência do sistema eleitoral brasileiro", disse Dantas.