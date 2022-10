SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) ainda não decidiu quem vai apoiar no segundo turno da eleição presidencial.

A informação é do ex-ministro Moreira Franco, o político mais próximo do ex-presidente e que desempenhou diversas funções no governo do emedebista.

"Ele está em Londres e me ligou aflito para desmentir notícias publicadas no Brasil que já decidiu apoiar a reeleição do presidente Jair Bosonaro [PL]. Ele me disse inclusive que não fala sobre política interna quando está fora do país", afirma Moreira Franco.

Ele diz que Temer também mandou avisar que ainda não definiu quem apoiará no segundo turno da eleição para o Governo de São Paulo, desmentindo também a informação de que já teria se definido por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Ele só vai tratar desses assuntos a partir da sexta (7), quando retorna de viagem", diz o ex-ministro.

Nesta quarta (5), o MDB, partido de Temer, decidiu liberar seus filiados para fazerem campanha por quem acharem melhor.

A ex-presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) já declarou apoio a Lula.