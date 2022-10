SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiu, nesta quinta-feira (6), que a propaganda eleitoral do segundo turno da eleição presidencial, que inicia amanhã, começará com o programa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A regra aprovada pelo tribunal prevê que a campanha do candidato mais votado do primeiro turno dê a largada nas emissoras de rádio e televisão.

Além disso, a norma impõe alternância diária do mesmo tempo de propaganda entre os dois postulantes à Presidência da República. Por isso, o programa eleitoral de sábado começará com Jair Bolsonaro (PL).

Serão dois blocos diários de dez minutos cada na TV e no rádio, de segunda a sábado, distribuídos de forma igual entre os dois candidatos. Além disso, eles terão 25 minutos de inserções diariamente.

Na televisão, a propaganda será veiculada de segunda a sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, vai ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.A propaganda eleitoral será exibida até 28 de outubro, dois dias antes do pleito, marcado para 30 de outubro, último domingo do mês.

Em 2018, o tribunal adotou a mesma regra, com o programa eleitoral de Bolsonaro começando antes do então candidato do PT à Presidência Fernando Haddad.