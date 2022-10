SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), ironizou nesta quinta-feira (6) a entrevista do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ao jornal O Globo, em que afirma não ser seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram. Em seu Twitter, Paes postou prints provando que segue o governador.

"'Sequor ergo sum': sigo, logo existo, de René Descartes -filósofo, físico e matemático francês. Entendedores entenderão! Fui! Bom dia a todos", tuitou Paes.

Castro disse, na entrevista, que se sente "subestimado" por forças políticas.

"Até hoje Bolsonaro não me segue no Instagram". Além de citar o presidente, disse não ser seguido nas redes sociais pelos filhos de Bolsonaro, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PL), e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). "São sinais. Quase nenhum ministro me segue. Acho que vão passar a seguir agora. Algo me diz que vão".

Apesar de não ser seguido no Instagram, o governador avaliou de maneira positiva o mandato de Bolsonaro até aqui e afirmou que possui "alinhamento total" com ele.

"Quando assumi, corríamos o risco de atrasar salário, e ele me ajudou. Depois, quando a população estava passando fome, Bolsonaro deu o Auxílio Emergencial. No regime de recuperação fiscal e na concessão da Cedae, ele também estava lá."