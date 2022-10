SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criado e alimentado pela campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB), o site "https://conhecatarcisio.com.br/" segue no ar após a adesão do tucano ao seu ex-concorrente Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A derrota de Rodrigo implicou na primeira derrota do PSDB na disputa para o governo de São Paulo em 28 anos. Tarcísio disputa o segundo turno com Fernando Haddad (PT).

A página "Conheça Tarcísio de Freitas" compila reportagens de diferentes veículos de imprensa sobre o ex-ministro de Bolsonaro.

As reportagens tratam da gestão de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, com a disparada de obras se licitação, atrasos e indícios de irregularidades, mostrados pela Folha de S.Paulo; de encontro com o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), suspeito de ligação com a facção criminosa PCC; da relação com Frederico D'Ávila (PL), deputado estadual que chamou o papa Francisco de "vagabundo".

Ao longo da campanha de reeleição, a candidatura de Rodrigo fez diversos ataques ao papel de Tarcísio como ministro de Infraestrutura. O tucano insistiu que o governo federal entregou poucas obras em São Paulo e disse que o estado não precisava de ninguém de fora para administrá-lo.