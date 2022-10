BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A deputada federal Professora Rosa Neide (PT) foi a candidata mais votada do Mato Grosso no domingo (2), com 124 mil votos. Apesar disso, não conseguiu a reeleição porque sua federação não teve número de votos suficientes para assegurar uma das oito cadeiras do estado na Câmara.

O segundo colocado, Fábio Garcia (União Brasil) foi eleito com 98 mil votos ?26 mil a menos que Rosa. As cadeiras do Mato Grosso na Câmara foram divididas entre PL, que abocanhou quatro, União, que ficou com duas, e MDB, com as duas restantes.

No total, a federação da parlamentar, que é uma das mais atuantes na bancada da educação na Câmara atual, fez 159 mil votos. PT, PV e PC do B não conseguiram atingir o quociente eleitoral, calculado a partir da divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras em disputa.