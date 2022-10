SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início da semana, o deputado federal André Janones (Avante-MG) já fez 14 publicações no Twitter dizendo, entre outras coisas, que Jair Bolsonaro (PL) é anticristo, tem ligações com satanismo, é apoiado por "estuprador" (o jogador Robinho), admitiu fazer sexo com animais e mantém relações com a maçonaria.

Grande parte das acusações do deputado, que apoia a candidatura de Lula (PT), são distorções ou simplesmente fake news. Procurado, Janones não respondeu.

No comando lulista, o estilo de Janones gera algum incômodo, mas a ordem é ser pragmático e deixá-lo tuitar o quanto quiser, aproveitando o fato de que o deputado não é membro formal da coordenação de campanha.