BRASÍLIA, DF, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu a uma plateia de empresários, nesta quinta-feira (6), que convençam "os mais humildes " a apoiá-lo.

Candidato a vice na chapa do presidente, Braga Netto fez uma fala no mesmo sentido, no evento na Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais).

O palco estava repleto de bolsonaristas, com destaque para governadores que somaram apoio ao chefe do Executivo neste segundo turno: Romeu Zema (Novo-MG), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Cláudio Castro (PL-RJ) e Antonio Denarium (PP-RR).

O pastor Silas Malafaia e integrantes da bancada mineira no Congresso também participaram.

"Peço mais, para que nós possamos continuar fazendo o que fizemos até o momento, um esforço muito especial de cada um. Converse com mais humildes, com os mais necessitados porque uma parte continua acreditando nas promessas mirabolantes de picanha e auxílios estratoféricos", disse Bolsonaro.

Pouco antes, Braga Netto fez um pedido à plateia de empresários que querem ajudá-los a falar "fora da bolha", em um gesto a eleitores de outros candidatos ou indecisos.

"Nós precisamos da ajuda de vocês para falar para os mais simples. Porque ficam levando para os mais simples uma mensagem falsa: vou dar picanha, vou aumentar o salário por decreto... E vocês sabem que isso é impossível, não funciona assim. Isso gera uma falsa expectativa", afirmou.

Braga Netto disse ainda para que os empresários levassem "a verdade" para "aqueles que são mais simples e não conseguem ver essa realidade".

Quando falam de picanha, se referem à campanha do adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que diz que quer fazer a população voltar a comer o corte nobre de carne, em referência aos tempos do governo do PT em que o poder de compra das pessoas era maior.

Objeto suspeito Na noite desta quinta, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para investigar um objeto suspeito deixado em frente ao teatro onde estava sendo realizado o encontro do presidente com empresários, em Belo Horizonte.

O objeto estava em cima de uma lixeira em frente ao local, segundo a assessoria da Polícia Militar.

Após o evento com empresários, Bolsonaro participaria de uma entrevista coletiva, que foi cancelada. O presidente deixou o local em direção ao aeroporto.

"Temos conhecimento do fato, o presidente segue sua agenda, e o assunto está sendo verificado pela PM-MG", disse o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), por meio de nota. O GSI é responsável pela segurança do presidente da República.