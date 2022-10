SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-eleito deputado federal e coordenador da campanha de Lula (PT) em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) está organizando uma caravana para combater o absenteísmo no dia das eleições, fator que preocupa os apoiadores do ex-presidente.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a campanha petista marcou um encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para discutir medidas que possam baixar o índice de ausência nas eleições no dia 30.

O número de eleitores que deixou de votar no dia 2 de outubro chegou a mais de 32 milhões, o equivalente a mais de 20% do eleitorado. Foi a maior porcentagem desde 1998.

Ao longo do mês, Boulos irá percorrer as periferias de São Paulo e da região metropolitana, além de passar por cidades do interior como Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e São José do Rio Preto. Ele também deve fazer ações no Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

"Agora é o momento de despertar ao máximo o espírito das ruas e conscientizar as pessoas a comparecerem às urnas para derrotar o bolsonarismo", afirma Boulos. "Nós não temos medo; quem tem medo é Bolsonaro, que está atrás de Lula nas pesquisas e sabe que será preso caso perca as eleições", afirma o líder sem-teto.

O evento inaugural da mobilização aconteceu na quarta-feira (5), com um ato que reuniu 5.000 pessoas na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo.