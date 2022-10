SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Montenegro, 92, declarou na tarde desta sexta-feira (7), apoio ao nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

"Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula", diz ela em um áudio publicado nas redes sociais, no qual a declaração é escrita em um papel.

Em maio deste ano, a atriz já havia falado sobre as eleições ao convocar os jovens para tirarem o título de eleitor e votar.

Montenegro, quando empossada neste ano como imortal da Academia Brasileira de Letras, havia dito em entrevista para a Folha que não queria nem Lula ou Bolsonaro como presidente. Ao ser questionada em quem votaria, não revelou um nome, mas tampouco recusou uma resposta.

"Eu espero um jovem candidato, sem as heranças negativas que nos trouxeram para este sufoco. Não nego a importância dos governos que precederam este monstro, desde Itamar [Franco]. Mas este homem só está aí porque não se fez o que precisava ser feito. E não se fez em função de reeleições. O grande ganho político que poderíamos ter no Brasil seria o fim da reeleição."

Ainda em outro papo, dessa vez com a revista Ela, do jornal O Globo, havia afirmado que não votaria e que o governo atual, de Jair Bolsonaro, é trágico.

Ela se soma a outros nomes do meio artístico que apoiam o petista, como Vera Fischer, Bruna Marquezine, Anitta, Gil do Vigor e outros.