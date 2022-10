SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No maior colégio eleitoral do país, São Paulo, a corrida final para a eleição presidencial deste ano está empatada tecnicamente entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente tem, segundo o novo levantamento do Datafolha, 46% das intenções de voto totais, ante 44% do petista.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, considerando o índice de confiança de 95%. Dizem que vão anular ou votar em branco 8% dos ouvidos, enquanto 2% afirmam estar indecisos. A pesquisa é uma fotografia do sentimento declarado do eleitorado de quarta (5) a esta sexta (7), não representando necessariamente o que irá acontecer no segundo turno do dia 30 de outubro.

Na primeira rodada, domingo passado (2), Bolsonaro acabou à frente de Lula no estado, marcando 47,7%, ante quase 41% do petista. No Brasil todo, o ex-presidente ficou com 48,4% e o atual, com 43,2%.

Em São Paulo, Bolsonaro viu seu candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficar à frente de Fernando Haddad (PT) no primeiro turno. Ambos se enfrentarão, e o terceiro colocado, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), declarou apoio à dupla bolsonarista.

A decisão foi objeto de grande contestação de tucanos históricos, mas reflete uma reorientação do conservadorismo político no mais populoso estado da Federação, que tem 34 milhões de eleitores --seguindo a média nacional, pouco mais de 20% não apareceram para votar no domingo.

O apoio de Rodrigo pode ter algum impacto maior no interior, onde de todo modo a dupla Bolsonaro e Tarcísio já se deu melhor. A região compreende 53% do eleitorado, de acordo com a amostra populacional do Datafolha. Já a capital e a região metropolitana somam 47% de quem vota.

Com efeito, nesta primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno, 53% dos eleitores do interior preferem Bolsonaro, ante 37% que vão de Lula. Na capital e entorno, a situação se inverte: o petista vence por 52% a 38%.

O Datafolha ouviu 2.884 pessoas em todo o Brasil, distribuídas em 179 cidades. O levantamento, encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.