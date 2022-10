SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PDT decidiu não renovar o contrato com o marqueteiro João Santana, que cuidou da campanha presidencial de Ciro Gomes.

O vínculo se encerrou na última segunda-feira (3), um dia após a quarta derrota presidencial do pedetista. Ciro terminou em quarto lugar, com 3% dos votos. O valor do contrato com Santana era de cerca de R$ 8 milhões.

Santana foi o responsável pelo marketing nas vitoriosas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006 e de Dilma Rousseff (PT) em 2010 e 2014. Também ajudou a eleger presidentes na Venezuela, Angola e El Salvador.

Ele procurou rejuvenescer a imagem de Ciro, em peças de TV e lives usando a linguagem do universo gamer.