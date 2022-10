SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a concorrência de Capitão Contar (PRTB) pelo voto bolsonarista no Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) tem buscado ampliar seu apelo junto à esquerda.

Na quinta (6), o candidato ao governo reuniu-se com sindicatos ligados ao PT, numa mesa com referências a Lula e ao número 13.

A campanha de Riedel foi surpreendida na reta final do primeiro turno com uma declaração de apoio de Bolsonaro a Contar no debate da TV Globo, o que fez o candidato atropelar os adversários e chegar em primeiro.

A fala desarrumou todo o acerto que havia sido feito no estado com a chancela do próprio Bolsonaro, com a indicação da ex-ministra Tereza Cristina (PP) como candidata ao Senado.