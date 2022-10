SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participa nesta segunda-feira (10) do encontro "Mulheres com Bolsonaro" em Macapá, que terá a participação da deputada federal eleita Silvia Waiãpi (PL-AP).

A parlamentar é investigada pelo Ministério Público Eleitoral do Amapá por ter usado recursos do fundo eleitoral para pagar um procedimento de harmonização facial. O órgão pede da sua reversão da eleição.

Nas redes sociais, circula um card no qual Michelle aparece beijando Silvia, com o convite para o encontro.

O evento desta segunda-feira faz parte de uma série de agendas da primeira-dama com o intuito de aproximar o eleitorado feminino do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda nesta segunda há outro em Belém (PA) pela manhã e em Boa Vista (RR) no final da tarde.

Até quarta, Michelle vai ainda a Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Palmas (TO).