SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Fernando Haddad (PT) aproveitou críticas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para lembrar que venceu na cidade de São Paulo.

"Você me dá oportunidade de agradecer o povo de São Paulo que me deu 44% dos votos, contra 32% seu", disse.

Tarcísio afirmou que Haddad não cumpriu promessas para a saúde e que a população tinha que tirar dinheiro do bolso para comprar remédio quando o petista era prefeito da capital paulista.

"Ao contrário do governo federal, eu começo a obra e deixo dinheiro para o sucessor terminar", disse. "Eu dei um cheque para São Paulo de R$ 50 bilhões".

Haddad afirmou que Jair Bolsonaro (PL) acabou com o farmácia popular e lembrou do corte de merendas. "Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola? É suco e bolacha, ou biscoito como vocês chamam no Rio de Janeiro", disse.