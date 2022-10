SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem focado sua atuação no debate da TV Band em propor uma política linha-dura para segurança.

Tarcísio, inclusive, cita temas que não são da alçada do governador, como a diminuição da maioridade penal e a proposta de acabar com as audiências de custódia de presos.

Tarcísio também prometeu aumentar o combate à receptação de celulares roubados e furtados.

A principal proposta do candidato bolsonarista é tirar as câmeras das roupas dos policiais militares, sem apresentar qualquer dado concreto técnico sobre o assunto. A medida é defendida pela própria corporação e apresentou índices positivos.