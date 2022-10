PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) e o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) trocaram farpas no debate da Band RS na noite desta segunda-feira (10). Foi o primeiro evento com os dois juntos desde o primeiro turno, quando oito candidatos estiveram no debate na emissora. Onyx fechou a disputa na frente de Leite, com 37,5% dos votos válidos contra 26,81%.

Logo na primeira pergunta, sobre o modelo de gestão do Banrisul, o tucano chamou o adversário de "ministro pipoqueiro", já que Onyx ocupou cinco cargos diferentes em um intervalo de pouco mais de três anos dentro do governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho e Previdência.

"Ficou pipocando em ministérios porque não deu certo em nenhum. Ministro pipoqueiro", disse Leite. Onyx rebateu: "Vemos conjunto de mentiras, é uma pena que minta tanto e se enrole nas mentiras".

Leite contra-atacou e salientou que o oponente ficou "passando de ministério em ministério" para não assumir como deputado federal. "Se alguém busca emprego e em três anos passou em cinco empregos, desconfie", complementou.

Ao questionar sobre o plano de governo do adversário, o ex-governador criticou ainda as várias referências de Onyx ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro (PL). "Aqui não é quintal de Brasília", criticou Leite.

O ex-ministro disse que o ex-governador "se elegeu nas costas de Bolsonaro" e, depois do pleito, "começou a fazer ataques" ao presidente.

"Candidato, nós somos muito diferentes. Ao concorrer à Prefeitura de Porto Alegre, não conseguiu chegar nem a 10%. Agora se apresenta pendurado em Bolsonaro. O senhor não consegue se relacionar politicamente. O senhor não consegue fazer gestão, governar. Eu não me elegi nas costas de Bolsonaro e trabalhei muito bem com a equipe dele", rebateu Leite.

Na sequência, Onyx levantou o tom. "Você é um sujeito arrogante, prepotente, eu sou uma pessoa humilde. O presidente Bolsonaro sabia que qualquer camisa que me entregasse, eu vestiria. Os gaúchos já sabem que o senhor é mentiroso."

Onyx disse que vai renegociar dívida com o governo federal "em termos justos". Já Leite afirmou que a renegociação das dívidas saneou as contas do estado para pagar os salários de servidores e professores.

O jornalista Oziris Marins mediou o encontro entre os candidatos.