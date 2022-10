SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do diretório do PSDB da cidade de São Paulo, Fernando Alfredo, colocou em dúvida o apoio dos tucanos da capital à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciado nesta terça-feira (11) por dirigentes do partido no estado.

Segundo ele, a discussão na capital ocorrerá até o final desta semana, e o apoio anunciado pelo diretório estadual não necessariamente será corroborado.

O PSDB paulistano tem se mostrado menos entusiasmado com a aproximação dos tucanos ao bolsonarismo. Na semana passada, Alfredo criticou o apoio anunciado pelo governador Rodrigo Garcia ao presidente Jair Bolsonaro (PL).