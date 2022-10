SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) gravou seu primeiro vídeo de campanha após a morte repentina de seu marido, Fernando Lucena, no dia do primeiro turno da eleição, 2 de outubro.

"Nos últimos dias, Pernambuco me encheu de amor. Meu coração é só gratidão. Eu tive a sorte de ter um companheiro de vida que sonhou junto comigo construir um lugar melhor para os filhos e filhas de Pernambuco", afirma ela, em peça que deve ir ao ar nesta quarta-feira (12).

Dezenas de crianças aparecem atrás da candidata, incluindo os dois filhos dela com Lucena, que estão a seu lado no vídeo. A ideia foi aproveitar o Dia das Crianças para fazer a referência.

"A transformação que começou em Caruaru a gente vai levar para o estado todo. A minha missão é garantir que as crianças e famílias de Pernambuco possam ter o futuro que merecem. Vou seguir em frente. Vamos juntos mudar Pernambuco", finaliza, no vídeo produzido pelo publicitário da campanha, Igor Paulin. Ela é ex-prefeita da cidade do agreste pernambucano.

Lyra disputa o segundo turno contra Marília Arraes (Solidariedade). Após a morte de seu marido, a participação dela na campanha foi suspensa e retomada nesta semana.