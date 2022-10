Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda desta quarta-feira (12) dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) desembarca nesta quarta-feira (12) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 8h30. Em seguida, se deslocará para o templo da igreja Mundial do Poder de Deus, na região central na capital mineira.

Lula (PT): Às 10h, o candidato estará na caminhada na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Às 16h, Lula participará da caminhada Brasil da Esperança em Salvador (BA)

Tags:

Agenda de Candidatos | Eleições | Eleições 2022 | Política