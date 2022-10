Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda desta quinta-feira (13) dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. Candidatos terão agenda no Nordeste e no Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 10h, tem evento de campanha em Recife e, às 19h, tem encontro com influenciadores em São Paulo.

Lula (PT): às 10h, participa de caminhada em Aracaju e, às 15h30, participa de caminhada em Maceió.

