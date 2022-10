ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que, caso seja eleito, terá uma boa relação institucional com os governadores, inclusive aqueles que estão no campo da oposição.

"Na relação de Estado para a Estado, todos serão tratados bem. Até quem me odeia, até quem fala que não gosta de mim. Não tem problema. Não quero casar com o governador, quero governar e ajudar a tratar bem o povo dele", afirmou o petista em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (13) em Aracaju.

O petista também afirmou que buscará diálogo com o Congresso Nacional e conversará com os deputados e senadores de todos os campos políticos, sejam governistas ou da oposição.

"Quando for conversar com os deputados eu vou conversar independentemente do partido que ele pertence, com respeito a votação que ele teve. Um cara de direita, o voto dele não é inferior ao de um cara de esquerda", disse.

Por fim, sem fazer referência direta às emendas do relator, Lula disse que vai implantar um sistema de orçamento participativo para definir quais serão as prioridades de gastos. E indicou que deve usar a tecnologia: "Agora fica mais fácil porque o mundo digital permite que a gente faça isso".