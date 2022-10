SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal Ricardo Barros (PP) contou como deve ser a estratégia de Jair Bolsonaro (PL) no debate presidencial deste domingo (16). Segundo ele, o presidente defenderá o próprio mandato.

"Acredito que o presidente vai com muita tranquilidade defender seu governo. O presidente fez um governo positivo, apesar da crise. Apesar da guerra na Ucrânia e da pandemia, que não são culpa do governo, o Brasil tem se saído melhor que outros países", defendeu Barros no UOL News, nesta sexta-feira (14).

Barros disse que há deflação nos últimos 3 meses e uma queda na taxa de desemprego. Outro ponto abordado pelo presidente deve ser o Auxílio Brasil.

"O presidente tem muito a falar para o Brasil e comparar com o governo do ex-presidente em realizações e lucro das estatais. Quem está pagando o Auxílio Brasil é o lucro da Petrobras", defendeu Barros.

O deputado também afirmou que as pessoas insatisfeitas votam contra o governo porque querem mudança, não por apoio a Lula. "Qualquer outro candidato contra Bolsonaro capitalizaria insatisfeitos. Quem vota para mudar, vota no outro candidato. Nosso adversário é a crise, não o Lula".

Lula vai explorar 'calcanhar de Aquiles' de Bolsonaro em debate, diz aliado

Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL e aliado de Lula, afirmou que o petista também vai ao debate para falar de economia. Segundo ele, é um ponto fraco para Bolsonaro.

"Nossa campanha tenta falar de problemas que atingem a maioria das pessoas. Os problemas não têm a ver se alguém é mais ou menos cristão, católico ou evangélico. Isso é cortina de fumaça que Bolsonaro estimula para não falar de economia, que é o calcanhar de aquiles dele", contou Juliano.

Barros ataca Moraes por veto a investigação contra pesquisas: 'Virou cabo eleitoral de Lula'

Ricardo Barros (PP) criticou Alexandre de Moraes por ter vetado inquéritos contra institutos de pesquisas. Ele afirmou que Moraes virou um cabo eleitoral de Lula (PT).

"Não pode ser monocrático isso. Esse abuso de autoridade é do STF e do TSE. E especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Ele infelizmente virou um cabo eleitoral do Lula descarado e não consegue se conter no momento em que precisa ser magistrado e não ativista político", criticou Barros em participação no UOL News.