Primeira visita à Juiz de Fora em campanha de Bolsonaro foi em 15 de julho

O candidato à presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará em Juiz de Fora na próxima terça-feira, dia 18. Como parte da agenda, ele será recebido pela deputada federal, Ione Barbosa, do Avante, a candidata mais votada entre os deputados federais e estaduais em Juiz de Fora. A delegada obteve 44.084 votos na cidade.



A programação do candidato ainda está sendo definida pela coordenação de campanha. Mas, é possível que ele faça um novo percurso de moto pelas principais ruas e avenidas da zona sul e do Centro de Juiz de Fora. Inclusive, para isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Juiz de Fora já teria sido comunicada para trabalhar no monitoramento dos acessos.

