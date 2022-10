- Bolsonaro pede votos no Piauí; Lula se reúne com equipe de campanha

Candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro fez comício em Teresina (PI) na manhã de hoje (15). Ele falou a apoiadores em um centro de convenções da capital piauiense, exaltou medidas do seu governo e lembrou a nova composição do parlamento. Segundo Bolsonaro, o Congresso Nacional formado nas eleições de 2 de outubro beneficiará pautas da direita e irá ajudá-lo a aprovar projetos.

“Com o novo parlamento, Câmara e Senado, um pessoal mais à direita, nós vamos aprovar o que interessa para o nosso povo brasileiro de forma mais rápida. Vamos aprovar a redução da maioridade penal”. Bolsonaro afirmou que o futuro de jovens de 16 e 17 anos “que gostam de roubar celular e matar será apodrecer na cadeia”.

Legislativo

Notícias relacionadas:

O primeiro turno das eleições foi marcado por uma votação expressiva de deputados e senadores do partido de Bolsonaro. Dos 513 assentos de deputados, a sigla terá 99, tornando-se a maior bancada. Assim como na Câmara, o PL foi o maior vitorioso entre os candidatos ao Senado. Dos 27 senadores eleitos, o PL elegeu oito, o dobro dos eleitos pelo PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, que emplacou quatro.

Bolsonaro também lembrou de alguns gestos do seu governo, como o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e a redução do preço da gasolina. Ambas as medidas foram implementadas pelo governo nos últimos meses. Bolsonaro estava acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tradicional político piauiense e senador licenciado do cargo.

Voto

O atual presidente também pediu aos apoiadores para que convençam parentes e amigos a votar nele e pediu para que todos fossem votar. “Não fiquem em casa. O ‘fique em casa’ não leva a lugar nenhum”, disse, em alusão ao movimento de isolamento social praticado no auge da pandemia de covid-19 e criticado pelo presidente.

Depois de passar pelo Piauí, Bolsonaro fez campanha em Fortaleza e em seguida cumprirá agenda de campanha na capital, São Luís, no início da noite. Ao final, seguirá para São Paulo.

Lula

Candidato do PT à Presidência da República, Lula não teve agenda pública neste sábado. Ele participou de gravação do programa eleitoral e fez reuniões com a coordenação de campanha em São Paulo.

Tags:

Agenda de Candidatos | Campanha eleitoral | Eleições | Eleições 2022 | Jair Bolsonaro | Lula | Política