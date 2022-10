MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), após ser chamado de "miliciano" pelo parlamentar mineiro. Essa foi a terceira vez que os advogados do vereador recorreram à Corte contra Janones por suposto crime de injúria.

A defesa do vereador carioca pede uma indenização no valor de R$ 20 mil, além da condenação criminal de André Janones.

A primeira vez que os advogados de Carlos Bolsonaro protocolaram ação contra Janones foi em agosto, devido ao fato de o deputado ter chamado o vereador de "merda", "miliciano" e "vagabundo" em publicações nas redes sociais. Porém, o parlamentar ainda não foi encontrado pela Justiça nos endereços fornecidos, tampouco se manifestou sobre a acusação.

O relator do caso no STF é o ministro Ricardo Lewandowski que, em 31 de agosto, determinou a notificação do deputado mineiro. Carlos forneceu novas informações ao STF para localizá-lo.

O UOL procurou as assessorias de Carlos Bolsonaro e André Janones, mas não obteve retorno. Esta matéria será atualizada caso as respostas sejam enviadas.

"ESPECIALISTAS" EM REDES SOCIAIS

Carlos Bolsonaro e André Janones estão em lados opostos na disputa pela presidência da República, mas têm em comum o uso das redes sociais como uma arma política.

O vereador, segundo filho do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), se licenciou de suas funções da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em agosto para poder auxiliar na candidatura do pai.

Janones, por sua vez, desistiu de concorrer à presidência da República para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo que de forma não oficial, o deputado se tornou o principal responsável por contrapor os ataques bolsonaristas nas redes.

Carlos Bolsonaro tem uma postura mais agressiva nas mídias sociais e é responsável por cuidar das redes do atual presidente, como forma de engajar a base de bolsonaristas nas plataformas. O vereador faz uso de uma linguagem mais beligerante, com ataques a adversários, ironias, memes e outros conteúdos, além de ser avesso à ideia de uma estrutura forma de marketing político.

O mesmo tom belicoso é usado por André Janones, deputado que ganhou visibilidade justamente por sua atuação nas mídias sociais durante a greve dos caminhoneiros, em 2018, e na pandemia de covid-19. O político mineiro defendeu o uso da tática bolsonarista para poder contrapor os adversários. Para ele, é preciso usar as armas do bolsonarismo para derrotá-lo.