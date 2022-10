SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A propaganda de Jair Bolsonaro (PL) exibiu nesta terça-feira (25) um direito de resposta durante o horário eleitoral do seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente usou tempo para colocar seu sogro e a sua esposa o defendendo.

"Só quem não conhece o Jair que fala mal do Jair. Jair pra mim é fora de série. Não é porque é meu genro. Ele é preocupado com todo mundo. Ele não gosta de coisa errada", afirmou o pai de Michelle Bolsonaro.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também apareceu. Disse que seu marido "é um homem sensível".

O direito de resposta foi garantido em decisão da Justiça Eleitoral. Bolsonaro contestou a propaganda do petista que associava o presidente e seus familiares ao crime.

Na decisão, ministra Maria Claudia Bucchianeri afirmou que a peça petista, exibida em 15 de outubro, "foi altamente ofensiva à honra de Michelle Bolsonaro as afirmações, dissociadas de qualquer procedimento criminal formal, de que seria "parte do bando", porque teria "crescido no crime".