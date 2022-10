PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Em debate realizado nesta terça-feira (25) entre os candidatos que estão no segundo turno ao Governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) se recusou oito vezes a responder a uma pergunta de Eduardo Leite (PSDB), provocando risos nervosos na plateia do Teatro da Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul).

A cena ocorreu nos minutos finais do último bloco do evento, quando o tucano questionou qual a alternativa do bolsonarista ao atual regime de recuperação fiscal.

"Completamente diferente da sua escolha, o senhor fez uma má escolha", respondeu Onyx. "Diga a alternativa, então", insistiu Leite. "O senhor fez uma má escolha. Explique a sua", retrucou Onyx.

A insistência do tucano e as negativas em sequência do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL) em apresentar um plano duraram mais de um minuto.

O debate foi promovido pela Rádio Guaíba, pelo jornal Correio do Povo e pela Amrigs.