SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec realizada com entrevista nos domicílios para a corrida do governo de Pernambuco, contratada pela TV Globo Nordeste e divulgada nesta terça-feira (25), aponta Raquel Lyra (PSDB-PE) liderando a disputa. A ex-prefeita de Caruaru (PE) aparece em primeiro, com 54% das intenções de votos válidos, à frente de Marília Arraes, que tem 46%.

Este é o segundo levantamento feito pelo Ipec na disputa do segundo turno ao Palácio do Campo das Princesas, sede oficial do governo do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

Em comparação com o levantamento anterior, de 11 de outubro, houve estabilidade. Raquel manteve os mesmos 54% dos votos válidos. Já Marília também manteve os 46% da pesquisa anterior.

O levantamento ouviu pessoalmente 2 mil eleitores entre os dias 19 e 25 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-04280/2022 e custou R$ 167.960,00.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Votos válidos (estimulado)

Raquel Lyra (PSDB): 54% (54% no levantamento anterior)

Marília Arraes (Solidariedade): 46% (46% no levantamento anterior)

Votos totais (estimulado)

Raquel Lyra (PSDB): 51% (50% no levantamento anterior)

Marília Arraes (Solidariedade): 43% (42% no levantamento anterior)

Brancos e nulos: 3%

Não soube/não respondeu: 3%