SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta terça-feira (25), dirigentes do diretório municipal do PSDB de São Paulo disseram a Tarcísio de Freitas (Republicanos) que o apoio a ele não se estenderia a Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Segundo disseram os tucanos, o presidente fez declarações muito cruéis sobre a pandemia da Covid-19 e sobre Bruno Covas (PSDB), uma das principais lideranças do partido na cidade que morreu no ano passado. A tendência do diretório paulistano atualmente é a de declarar neutralidade ou apoiar Lula (PT).

Os tucanos dizem que o candidato afirmou compreender que o apoio é exclusivo a ele e que Bolsonaro se excedeu em alguns momentos, como o próprio admite, mas tem melhorado sua postura. Ele posou para fotos com um retrato de Bruno Covas.

Em agosto de 2021, Bolsonaro se referiu ao prefeito como "o outro que morreu" ao criticá-lo por suas medidas de contenção da Covid-19 na capital paulista.

Ele ainda atacou o neto de Mário Covas por ter ido ao Maracanã acompanhar a final da Libertadores com seu filho, Tomás, em janeiro do ano passado. Covas morreu de câncer meses depois, em maio.