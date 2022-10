SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) fez comparações entre os seus aliados e do seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para apontar que, se for derrotado no segundo turno, o Palácio dos Bandeirantes estará nas mãos do centrão e do bolsonarismo.

Haddad foi entrevistado nesta quarta-feira (26) na série de sabatinas Folha de S.Paulo/UOL com candidatos ao governo de alguns dos estados nos quais haverá segundo turno. Tarcísio, adversário do petista, declinou do convite.

"O Tarcísio não tem a menor condição de governar esse estado, é um estado que ele não conhece. Não tem forças políticas para compor. O centrão vai mandar. São Paulo vai cair nas garras do Valdemar Costa Neto [PL], do Milton Leite [União Brasil], que manda hoje na prefeitura e no estado de São Paulo, do Edir Macedo [da igreja Universal do Reino de Deus] e dos Republicanos", disse o petista.

Haddad também disse que chegou a deduzir que Tarcísio, formado em engenharia, poderá ser um político mais técnico e menos alinhado ao bolsonarismo.

"Até acreditava que fosse [menos bolsonarista], mas não acredito mais. Agora, o Tarcísio tem informação técnica para saber que é errado tirar a câmera, tirar a obrigação da vacinação infantil. Agora está se dispondo a um papel. Se eleito, vai ficar mais refém ainda das forças que o apoiam, porque ele não tem nenhum lastro em São Paulo. Esse Tarcísio é um aventureiro", disse o candidato.

A entrevista com Haddad, nesta quarta, foi conduzida por Fabíola Cidral, do UOL, Carolinha Linhares, da Folha de S.Paulo, e colunista Leonardo Sakamato, do UOL.

Já Tarcísio não aceitou o convite e respondeu em nota. "Por decisão da coordenação da campanha, Tarcísio de Freitas precisará reajustar a agenda de debates e de sabatinas, já que há muitos sendo agendados para um período tão curto neste segundo turno. Por isso, o candidato irá declinar da participação na sabatina Folha/UOL", afirmou a campanha do bolsonarista.

As sabatinas com os candidatos que foram ao segundo turno são transmitidas nos sites da Folha e do UOL e têm duração de uma hora. A rodada final das disputas estaduais ocorrerá domingo em 12 estados do país.

VEJA O HORÁRIO DA PRÓXIMA E ÚLTIMA SABATINA

Santa Catarina

Décio Lima (PT) - 26/10 - 16h

Jorginho Mello (PL) - alegou problemas de agenda e não aceitou participar