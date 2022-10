SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filiados do PSDB em São Paulo demonstraram revolta em grupos de WhatsApp com o apoio do diretório tucano da capital ao candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), rival de Fernando Haddad (PT) na corrida para o Palácio dos Bandeirantes.

O apoio foi formalizado na terça-feira (25), e Tarcísio foi presenteado com quadro de uma foto do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu em maio de 2021.

Em grupos que reúnem centenas de tucanos, alguns comentaram "vexame", "absurdo", "que nojo" e "heresia". Filiados também consideraram que a imagem de Covas foi usada indevidamente e que a família deveria "reagir com firmeza".

A avaliação desses tucanos é que o ex-governador Mário Covas (PSDB) e Bruno, seu neto, não apoiariam Tarcísio, candidato patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Como mostrou o Painel, o PSDB-SP deixou claro para o candidato do Republicanos que o apoio a ele não se estende a Bolsonaro.

O diretório municipal do PSDB chegou a se aproximar de Haddad, mas acabou embarcando na campanha de Tarcísio.

Em agosto de 2021, Bolsonaro se referiu ao ex-prefeito como "o outro que morreu" ao criticá-lo por suas medidas de contenção da Covid-19 na capital paulista. O episódio foi relembrado nos grupos tucanos.