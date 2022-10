Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje (27) que é preciso valorizar mais os professores e demais profissionais da educação. “Nós precisamos melhorar o ensino fundamental nessa país. Para isso, a gente precisa melhorar o salário dos professores, dos funcionários. Não adianta querer comparar a escola privada com a escola pública, porque na escola privada os professores ganham muito mais, as condições para as aulas são muito melhores”, disse em entrevista a Rede Clube FM e ao Correio Braziliense.

Lula também disse que pretende melhorar a infraestrutura física das escolas para acolher o ensino em tempo integral. “Nós vamos, agora, fazer escola de tempo integral. E para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar o tamanho e o jeito que as escolas são feitas. As escolas no Brasil hoje são quase uma caixa de fósforos. Ou seja, são uma caixa de cimento e as crianças não tem espaço para nada. É preciso que a escola tem multifuncionalidades, que a escola possa ter esporte, lazer, cultura, para que as crianças sintam prazer em ir para a escola”, ressaltou.

