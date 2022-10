SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento Sleeping Giants, que faz campanhas contra conteúdo falso ou de ódio nas redes sociais, vai lançar um manual de boas práticas sobre moderação de conteúdo e combate à desinformação.

O documento é destinado a empresas, anunciantes e plataformas, e abordará temas como coleta de dados, atuação em mídias sociais, direitos humanos e parâmetros normativos.

"O longo alcance que a internet permitiu para as empresas de tecnologia traz também responsabilidades em relação à garantia dos direitos humanos no espaço público. A sociedade tem expectativas em relação à conduta que elas devem ter", comenta Humberto Ribeiro, diretor jurídico e de pesquisas do Sleeeping Giants.

"O exercício da devida diligência, por intermédio de mecanismos contínuos de avaliação de impacto é crucial, principalmente no papel dos algoritmos e sistemas de ranqueamento na propagação e amplificação da desinformação e discursos de ódio" segue Ribeiro.

O Sleeping Giants também está preparando uma primeira versão do Mapa Brasileiro das Fontes de Desinformação, uma iniciativa que pretende validar o grau de confiabilidade de veículos a partir de suas práticas jornalísticas.

O conteúdo dos veículos será avaliado a partir de sete tópicos: estabilidade democrática, crises climática e ambiental, saúde pública, mulheres, negros e negras, LGBTQIA+, e povos originários.