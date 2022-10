BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Onyx Lorenzoni (PL) disse, na noite desta quinta-feira (27), que não precisava dar satisfações ao adversário Eduardo Leite (PSDB) e deu as costas para o tucano durante o debate na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, falando diretamente com a câmera. Os dois disputam o segundo turno das eleições para o governo do estado.

"Não preciso falar contigo. Tô falando com ele [o eleitor]. Não tenho que conversar com o senhor, mas com o eleitor em casa", disse Onyx. "O debate se propõe a ser entre nós", rebateu Leite, acentuando a tensão no início do evento.

Onyx usou boa parte do tempo do primeiro bloco do debate para atacar Leite. Voltou a chamá-lo de "mentiroso", como fez no embate realizado na Rede Bandeirantes. Pediu ainda para o tucano "parar com mimimi" após reclamação de não ter cumprimentado o oponente em outro debate. "Eu não estendi a mão porque é baixaria o tempo todo", disse Onyx.

Já Leite tentou trazer propostas para o debate e voltou a falar sobre o plano de recuperação fiscal, o que rendeu novos ataques de Onyx a ele.

O ex-ministro de Bolsonaro disse que Leite assumiu uma dívida de R$ 74 bilhões, mas o tucano rebateu. "Quando diz que eu assumi dívida para o estado, é mentira, dívida já existia. A maioria dos estados tem dívidas com a União", observou Leite.

O tucano ressaltou ainda que o plano de recuperação fiscal foi assinado por Bolsonaro enquanto Onyx era ministro. "Se você tivesse preocupação com o Rio Grande do Sul, teria construído condições mais favoráveis [com o plano de recuperação fiscal] para o Rio Grande do Sul", alfinetou Leite.

Onyx não deixou barato. "Fico impressionado com sua capacidade de mentir. Se fosse importante, teria entrado no primeiro ano de governo, não em 2021", disse o bolsonarista.

"MELHOR VACINA É PEGAR DOENÇA", DIZ ONYX

O ex-ministro admitiu que não se vacinou para a covid-19 e disse que é favorável que a chamada "imunidade de rebanho". "A melhor vacina que existe é pegar a doença. Todo mundo sabe disso em todas as doenças", salientou Onyx.

Leite não escondeu desconforto com a frase do bolsonarista.

"Ele acabou de dizer que a melhor vacina é pegar a doença. Isso até me machuca candidato porque morreram mais de 40 mil gaúchos, morreram mais de 600 mil brasileiros. Essa tese de que deveria haver a mortalidade de rebanho, deixa todo mundo pegar, alguns vão sobreviver, outros não vão sobreviver, mas aí todos vão ficar imunes. Não, não dá. Isso é desumanidade, isso é crueldade. As pessoas ansiavam pela vacina e enquanto a vacina não chegava o vírus era transportado pelas pessoas", salientou o tucano.

"Que bom que o senhor conseguiu resistir, que não teve que ir para UTI, mas muita gente com sistema imunológico mais frágil teve que ir para a UTI e morreu. Teve famílias inteiras que perderam a vida. Alguém pesquisar, o senhor diz, dê um Google, procurar no celular, então procura agora, pai e filho morrem de covid. Vai encontrar dezenas de casos, talvez centenas de casos de famílias inteiras. Vamos lembrar, se transporte para aquele momento a dor que foi, a gente não quer viver aquela dor com desumanidade, candidato", complementou Leite.

"Buscar no Google" também foi uma expressão muito repetida no evento. Cada candidato dizia ao telespectador para procurar algum ataque no Google sobre o adversário.

Leite acusa Onyx de caixa 2. O terceiro bloco inteiro foi todo dominado pela acusação de caixa 2 em campanha de Onyx Lorenzoni. Foram sete vezes ao menos que o tucano repetiu a pergunta, repetindo quantas vezes ele teria cometido o crime, sem conseguir uma resposta direta do ex-ministro. Ele fez um acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República) para pagar uma multa e arquivar o processo.

Na última pesquisa, divulgada hoje, Leite aparece à frente, com 52% das intenções para votos válidos. Já Onyx tem 48%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Leite e Onyx estão tecnicamente empatados. O levantamento foi feito pelo Instituto Real Time Big Data e foi contratado pela Rede Brasil de Televisão.