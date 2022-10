SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A disputa pelo governo de São Paulo chega à reta final, e as pesquisas eleitorais mais recentes apontam uma vantagem do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Na última semana de campanha, três levantamentos de diferentes institutos (Paraná Pesquisas, Atlas e Real Time Big Data) mostram Tarcísio à frente nas intenções para votos válidos (quando são excluídos brancos, nulos e indecisos), com uma vantagem que varia de 7 a 17 pontos sobre Haddad.

A pesquisa do Ipec, divulgada na última terça-feira (25), foi a única a apontar um empate técnico entre o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e o apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nenhuma dessas quatro pesquisas foi realizada após o debate promovido na noite de quinta-feira (27) pela TV Globo.

No 1º turno das eleições, Tarcísio obteve 42,32% dos votos, e Haddad, 35,70%.

Ipec aponta empate técnico entre Tarcísio e Haddad. Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou menos, no mais recente levantamento feito pelo instituto.

O Ipec também apontou que 87% dos eleitores paulistas já se decidiram sobre o voto, enquanto 13% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

Votos válidos:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 52% (tinha 53% na pesquisa anterior)

Fernando Haddad (PT): 48% (tinha 47%)

Votos totais:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%

Fernando Haddad (PT): 43%

Brancos e nulos: 7%

Indecisos: 4%

Na pesquisa divulgada no dia 11 de outubro, Tarcísio aparecia à frente com 46% dos votos totais, enquanto Haddad registrava 41%.

A pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo, realizou 2 mil entrevistas presenciais de 23 a 25 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-06977/2022 e custou R$ 167.960,00.

*

Paraná Pesquisas aponta a maior distância entre Tarcísio e Haddad. Segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (28), 17,2 pontos separam os candidatos nas intenções para votos válidos.

Considerando os votos totais na pesquisa estimulada -quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados-, a diferença é de 15,3 pontos.

Votos válidos

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 58,6% (tinha 57,5% na semana anterior)

Fernando Haddad (PT): 41,4% (tinha 42,5%)

Votos totais

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 52,2%

Fernando Haddad (PT): 36,9%

Brancos e nulos: 5,7%

Indecisos: 5,2%

A pesquisa, contratada pela corretora Tullett Prebon Brasil a um custo de R$ 126 mil, ouviu 1.810 eleitores presencialmente entre os dias 23 e 27 de outubro e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pelo código SP-03568/2022.

A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com confiança de 95%.

Paraná Pesquisas tem contrato com o governo federal e neste mês fez uma sondagem para presidente contratada pelo Progressistas (PP), partido que faz parte da coligação de Bolsonaro. O instituto também recebeu R$ 2,7 milhões do PL, partido que apoia Tarcísio, vindos do fundo partidário.

*

Pesquisa Atlas aponta 7,2 pontos de distância. Tarcísio obteve 53,6% das intenções para votos válidos, e Haddad, 46,4%, no levantamento divulgado na quinta.

Votos válidos:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 53,6%

Fernando Haddad (PT): 46,4%

Votos totais:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51,7%

Fernando Haddad (PT): 44,7%

Brancos e nulos: 1,6%

Indecisos: 2%

A AtlasIntel entrevistou 2.500 pessoas via recrutamento digital aleatório entre 21 e 25 de outubro, a um custo de R$ 45 mil. A margem de erro é de 1 ponto percentual, e o nível de confiança é de 95%, segundo o instituto. No TSE, ela está registrada sob o código SP-02263/2022.

*

Real Time Big Data aponta Tarcísio 12 pontos à frente de Haddad. Na última pesquisa do instituto antes das eleições, divulgada na quarta-feira (26), Tarcísio aparece com 56% dos válidos, ante 44% de Haddad.

Em relação à pesquisa divulgada no dia 19 de outubro, Tarcísio oscilou dois pontos percentuais para baixo (foi de 58% para 56%), e Haddad, dois para cima (de 42% para 44%). As variações ocorreram dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

Votos válidos:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 56% (tinha 58% na semana passada)

Fernando Haddad (PT): 44% (tinha 42% na semana passada)

Votos totais:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 50%

Fernando Haddad (PT): 39%

Brancos e nulos: 5%

Indecisos: 6%

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela Record TV, ouviu 1200 eleitores paulistas entre os dias 24 e 25 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa custou R$ 20 mil e está registrada no TSE sob o número SP-06563/2022.

Novas pesquisas saem neste sábado (29). Segundo o TSE, Datafolha, Ipec e Atlas divulgam seus últimos levantamentos sobre as eleições paulistas um dia antes do segundo turno. Também está prevista a divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Veritá.