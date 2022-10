SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "descompensado" e "mentiroso" durante o debate na Rede Globo, o último antes do segundo turno no domingo (30), realizado nesta sexta-feira (28). O chefe do Executivo contra atacou ironizando a absolvição de Lula e incluiu até o apresentador, William Bonner, no assunto.

"Parece que meu adversário está descompensado. Porque ele é um samba de uma nota só. Tô dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro que mentiu 6.498 vezes durante seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de respostas das mentiras que ele conta. É isso", rebateu Lula após Bolsonaro pedir que ele respondesse sobre corrupção.

O petista, então, levantou a reportagem do UOL que aponta os 51 imóveis que a família do presidente comprou com pagamentos parciais em dinheiro vivo. Bolsonaro retrucou.

"Processo por corrupção para cima de mim, Lula? Qual é? Fala de mim. Ô Lula, você dizer que foi absolvido? Só se foi pelo Bonner, se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Acho que Bonner vai ser indicado para um impossível Governo teu para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado Lula por um amigo do Supremo Tribunal Federal, que achava que você havia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Você é um bandido, Lula", disse Bolsonaro.