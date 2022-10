SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma fala do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) acabou rendendo um "direito de resposta" ao apresentador do debate na TV Globo na noite desta sexta-feira (28), o jornalista William Bonner.

"Como fui citado pelo candidato Bolsonaro me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu de fato disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento lembrando que inclusive algumas dessas decisões são bem recentes", respondeu Bonner, após Bolsonaro dizer que apenas o jornalista teria absolvido o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Minutos antes, Lula chamou Bolsonaro de "descompensado" e "mentiroso". O chefe do Executivo contra atacou ironizando a absolvição de Lula e incluiu Bonner no assunto. "Processo por corrupção para cima de mim, Lula? Qual é? Fala de mim. Ô Lula, você dizer que foi absolvido? Só se foi pelo Bonner, se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Acho que Bonner vai ser indicado para um impossível Governo teu para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado Lula por um amigo do Supremo Tribunal Federal, que achava que você havia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Você é um bandido, Lula", disse Bolsonaro.

Ainda no início da sua fala, Bolsonaro já tinha alfinetado a Globo. Enquanto perguntava para Lula, o candidato à reeleição afirmou que "o sistema todo está contra" ele, inclusive uma "grande rede de televisão" ?quando levantou as mãos para cima, indicando falar da emissora que organiza o debate.