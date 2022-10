SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou, no debate da Rede Globo, uma fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele disse ter considerado o aborto de um dos filhos ?a declaração foi dada na época em que o chefe do Executivo era deputado federal, em 2000.

"O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir a seu país. Conclui o teu deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não?", questionou Lula.

Bolsonaro, então, elevou o tom e chamou o adversário de abortista, além de dizer que a pílula seria a do dia seguinte, considerada um método contraceptivo e não um abortivo. "Trinta anos atrás? Não confunda pílula do dia seguinte", falou.

"Eu posso mudar. Agora você há poucos dias falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública! Que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula. Você é abortista convicto", afirmou.

Bolsonaro declarou o seu pedido de aborto à ex-esposa à revista IstoÉ, conforme trechos recuperados pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A entrevista, de fevereiro de 2000, trouxe o presidente classificando o aborto como "uma decisão do casal".

Questionado se já havia passado por essa situação, Bolsonaro confirmou: "Já. Passei para a companheira, e a decisão dela foi de manter. Está ali, ó", respondeu, apontando para uma foto de Jair Renan.

A jornalista Andréia Sadi, da Globo, resgatou outro movimento do presidente a favor do aborto. Em 1992, o então deputado disse apoiar as "pílulas do aborto".

No embate na noite desta sexta-feira (28), Lula afirmou ser contra o aborto, assim como "as minhas mulheres eram contra o aborto. Minha mulher é contra o aborto". Bolsonaro, então, disse: "Não vou trazer aqui o caso da primeira mulher dele porque... Eu quero respeitar essas pessoas, respeitar a filha que nasceu naquele momento".

Ao chamar Lula de abortista, Bolsonaro tentou lembrar indiretamente do caso de Miriam Cordeiro, mãe de uma das filhas do petista Lurian Cordeiro Lula da Silva. Em 1989, Miriam deu uma entrevista na televisão afirmando que o petista teria oferecido dinheiro para ela abortar.