TRE MG - Presidente do TRE, o desembargador Maurício Soares ressalta a importância do comparecimento dos mineiros às urnas

Na antevéspera do segundo turno das eleições, o desembargador Maurício Soares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulgou um comunicado, pedindo aos eleitores que votem com tranquilidade neste domingo (30). "Peço a cada um dos mais de 16 milhões de eleitores mineiros que tenham a tranquilidade neste segundo turno, para que possamos fazer um processo de votação civilizado e em paz."

O desembargador afirmou que os eleitores deve analisar com cuidado as propostas de cada candidato, antes de decidir em quem vão votar. Além disso, Maurício voltou a frisar as recomendações sobre os tipos de manifestação que estão liberadas no dia do pleito. "No dia da eleição, pode manifestar a sua preferência de forma individual e silenciosa, por meio de uma camiseta, adesivo, broche ou bandeira. Mas respeite a legislação e não distribua propaganda do seu candidato, nem promova manifestações coletivas. E, principalmente, respeite a escolha de quem pensa diferente de você."

Maurício também pediu contribuição da população para manter os locais de votação e o entorno deles tranquilos, permitindo que cada pessoa possa ir votar em paz. "Respeite também a todos aqueles que estão trabalhando. para que cada eleitor mineiro possa exercer o direito ao voto. A Justiça eleitoral está se dedicando deforma incansável para, mais uma vez, entregar à sociedade uma eleições legítimas, transparentes e seguras. Nossos servidores, magistrados, mesários e profissionais de apoio, contam com a sua colaboração, "

O presidente do TRE destacou a importância do comparecimento. "Sua participação é fundamental para a legitimidade do processo eleitoral Peço todos que estejam aptos a votar, quem compareçam às urnas, com calma e paz. Não importa qual seja o seu perfil ou preferência. Todo voto tem o mesmo valor."



Confira o pronunciamento na íntegra:





