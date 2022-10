SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Idosos foram hostilizados por estarem trajando uma camisa vermelha em alusão ao candidato Lula (PT) em um shopping no Recife. O momento em que o grupo de cinco idosos foi atacado foi filmado por frequentadores do local.

O caso foi registrado na quinta-feira (27) no restaurante Tio Armênio, dentro do Shopping Recife, na zona sul da capital. Nas imagens, é possível ver uma mesa ocupada por cinco pessoas, três delas com camisas vermelhas.

Ao redor do grupo, pessoas contrárias ao ex-presidente gritam e chamam Lula de "ladrão" enquanto garçons do estabelecimento e seguranças do local tentam conter a situação.

A confusão escala e um grupo de seguranças do shopping chega a fazer um cordão humano para isolar o grupo.

Em publicação nas redes sociais, a filha de uma das mulheres hostilizadas afirmou que o grupo tinha ido ao local para jantar e que a provocação foi iniciada sem motivo.

Ela contou que todos os ocupantes da mesa tinham mais de 70 anos e, mesmo com a ação do grupo, não deixaram o restaurante. "Não se intimidaram, jantaram e ficaram até o final", afirmou.

Por segurança, os idosos foram acompanhados para outra área do restaurante.

Em nota, o Shopping Recife afirmou que o conflito verbal foi monitorado de perto pela equipe de segurança no local.

"O Shopping Recife reitera que não participa de qualquer mobilização política e não concorda com nenhuma ação que desrespeite as escolhas e liberdades individuais, sendo aberto a todos os consumidores", disse o centro de compras em nota.

A reportagem, o restaurante Tio Armênio lamentou o ocorrido, mas alegou que "não houve qualquer agressão durante o fato. Tão logo observamos o incidente acionamos, de imediato, os seguranças do estabelecimento. Nossos funcionários também ajudaram na distensão do clima de polarização política. Nosso restaurante tem uma tradição de encontros de famílias e amigos e respeita a democracia e a diversidade de opiniões".