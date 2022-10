SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma motociata em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), composta em grande parte por entregadores de aplicativo, atravessou a avenida Paulista no início da tarde deste sábado (29).

Com bandeiras de Lula, eles cruzaram a avenida fazendo o sinal do L com as mãos, buzinando e acelerando as motos.

As motociatas ganharam fama nos últimos anos como manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), frequentemente em rodovias e encabeçadas pelo próprio presidente.

O ato na avenida Paulista antecede a caminhada de encerramento da campanha presidencial de Lula. Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, os movimentos sociais pretendem fazer um ato organizado como um desfile de Carnaval no local, com alas temáticas e alegorias.

Lula e Fernando Haddad (PT) estarão na última ala, que representará a esperança.