SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (29), aponta Raquel Lyra (PSDB) liderando a corrida para o governo de Pernambuco com oito pontos de vantagem. A ex-prefeita de Caruaru (PE) teve 54% das intenções para votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), enquanto Marília Arraes (Solidariedade) teve 46%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os números são os mesmos da rodada anterior, divulgada na terça-feira (25).

Em votos totais, os números também permaneceram os mesmos do outro levantamento no cenário estimulado ?em que o entrevistado recebe uma lista com o nome dos candidatos. Raquel tem 51%, contra 43% de Marília. Brancos e nulos são 3%, e os que não sabem ou não responderam, 3%.

No primeiro turno, Marília saiu na frente, com 23,97% (1.175.651 votos), contra 20,58% (1.009.556 votos) de Raquel.

O Ipec entrevistou 2.000 eleitores pernambucanos pessoalmente em todo o país entre os dias 23 e 29 de outubro, ao custo de R$ 167.960,00. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), PE-06246/2022.

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

VOTOS VÁLIDOS

Raquel Lyra (PSDB): 54% (tinha 54% no início da semana)

Marília Arraes (Solidariedade): 46% (tinha 46%)

VOTOS TOTAIS (ESTIMULADA)

Raquel Lyra (PSDB): 51% (tinha 51% no início da semana)

Marília Arraes (Solidariedade): 43% (tinha 43%)

Branco ou nulo: 3% (eram 3%)

Não sabem ou preferem não opinar: 3% (eram 3%)