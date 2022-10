SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Começaram em todo o país as votações do segundo turno. Assim como no primeiro, elas vão das 8h às 17h de acordo com o horário de Brasília. Assim, os eleitores de alguns lugares têm que ficar atentos para o horário local, nos casos em que o fuso não é o mesmo da capital federal. Veja como fica:

> 6h às 15h locais: Acre e 11 municípios do Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença)

> 7h às 16h locais: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e os outros 51 municípios do Amazonas

8h às 17h locais: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com exceção de Fernando de Noronha

> 9h às 18h locais: Fernando de Noronha