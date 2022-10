Isabella Oliveira - Cartório Eleitoral de Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, as votações neste domingo (30) para escolha de quem vai presidir o país pelos próximos quatro anos começou de forma tranquila, conforme o chefe do Cartório da 153ª Zona Eleitoral, Eduardo Braga. Foram substituídas cinco urnas eletrônicas com defeito no município.

As seções que tiveram substituição de urnas foram:

- Eescola Municipal Paulo Rogério dos Santos - seção 143;

- Escola Municipal Professora Eunice Alves Vieira - seção 268;

- SENAC -249;

- Doctum - seção 069;

- Igreja de Santa Luzia - seção 239

Ainda segundo Eduardo Braga, a cidade de Santos Dumont teve problemas com nove urnas eletrônicas e o Cartório Eleitoral de Juiz de Fora enviou outras para substituí-las.

